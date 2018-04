¿Cuántos años más jugará Messi? Él mismo lo contesta

No quiere ni pensar en eso. Lionel Messi fue consultado acerca de su retiro del fútbol profesional, algo que no tiene aún demasiado claro.

"¿Cuántos años me quedan? ¡Ésa es la pregunta más complicada! ¡No lo sé ni yo! ¡Ojalá que sean unos cuantos más! Las ganas y la ilusión siguen creciendo cada día. Aún tengo muchos retos que me gustaría lograr colectivamente, más trofeos, más goles... Ahora mismo me encuentro muy bien, pero no sé cuándo voy a dejar el fútbol; quizá es un poco precipitado empezar a pensar en eso, aunque también soy consciente de que ese día llegará", afirmó el delantero del Barcelona y la Selección argentina.

En los últimos tiempos, su incidencia en compañeros se ha puesto sobre el tapete. Al respecto, Messi afirmó que "me considero un jugador más. Al final, cada jugador es diferente y tiene sus propias características. A mí también me motiva enfrentarme a otros grandes jugadores. Se trata de competir de una manera deportiva y de aprender siempre de cada partido y de cada rival".

Sobre el desarrollo de la Liga española y el dominio de Barcelona y Real Madrid, Messi dijo: "No creo que la Liga Santander sea del dominio de dos o tres equipos. Es obvio que tanto nosotros como el Real Madrid solemos estar compitiendo por la ella todos los años, pero hemos visto al Atlético ganarla también hace unas temporadas y cada año hay varios equipos que están arriba luchando por el campeonato y por meterse en Europa".