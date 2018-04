Cuenta regresiva para el inicio del torneo "Vendimia" de rugby

Este próximo sábado se disputará la 1° fecha del torneo "Vendimia", certamen organizado por la Unión de Rugby de Cuyo.

Participarán del evento once equipos entre ellos Belgrano y San Jorge de San Rafael.

El formato del torneo será similar al de la "Vodacom Cup" es decir en cuatro zonas jugando los de la zona A vs los de la C y los de la B con los de la D.

Posteriormente los primeros de cada zona jugarán semifinales y los ganadores de dichas llaves disputarán la gran final.

Las fechas pautadas para la fase de grupos son las siguientes: 21 de abril, 28 de abril y 12 mayo, 19 de mayo (Semis) y 26 de mayo (final).

En primera división e intermedias serán los mismos partidos y equipos, en tanto que en pre intermedia el torneo tendrá distintos equipos.

Zonas

A: Los Tordos y Universitario.

B: Liceo, Mendoza y San Jorge.

C: Marista, Banco y CPBM.

D: Teqüé, Peumayén y Belgrano.

1° fecha (sábado 16 hs)

Banco RC vs. Los Tordos

Marista vs. Universitario

Peumayén vs. Mendoza RC

Liceo vs. Teqüé

Vale señalar que el "Derby" entre San Jorge y Belgrano previsto para la 1° fecha se disputará el sábado 5 de mayo a las 16 en cancha del elenco rojiblanco.