Cumplió un viejo anhelo

En la provincia de Neuquén se desarrolló la 32° edición del Tetratlón de Chapelco, competencia de pruebas combinadas donde Hugo Riva participó por primera vez y finalizó en la 30° posición de la clasificación general.

El evento consta de esquí, mountain bike, kayak y pedestrismo. "El gran desafío, además de superar las cuatro disciplinas, es luchar contra uno mismo y contra las condiciones climáticas, ya que el frío es un condicionante", contó.

Expectativas

En cuanto a las metas a conseguir Riva aclaró: "La idea fue hacer las cosas lo mejor posible, quería llegar sin importarme la posición".





Luego de esquiar durante 15 kilómetros los atletas se subieron a la bicicleta para pedalear 44 kilómetros.

"Me encantó el circuito que tuvo mucho barro, partes congeladas con subidas y bajadas constantes", destacó. Y agregó: "Estaba bien preparado, por eso pude desarrollar un buen tiempo y así pude acortar la distancia con los hombres de punta".

Antes de comenzar la carrera la organización avisó que por razones climáticas tuvieron que acortar el circuito de kayak.

"Había bastante viento cruzado y olas grandes, sin embargo eso no me complicó. Pero cuando remaba en la segunda vuelta me acalambré completamente", contó el deportista.

El tramo final de la carrera ofreció 17 kilómetros de pedestrismo con subidas y bajadas muy pronunciadas.

"Sobre la parte final pude desarrollar algo de velocidad, aunque por momentos tenía mucho dolor en las piernas".

Hugo arribó en el 15° lugar en su categoría y 30° en la general totalizando 4 horas, 14 minutos y 37 segundos.

"Me queda la satisfacción de haberlo cumplido. Como experiencia es increíble. El año que viene quiero correr de nuevo para disfrutarla un poco más", confesó.

Gracias

A la hora de los agradecimientos Riva resaltó el apoyo de su esposa e hijos, sus cuñados Sebastián y Matías y su entrenador Esteban Scalise.

Cada uno de ellos aportó un granito de arena para que Hugo pudiera estar presente en la prueba de mayor tradición (se lleva a cabo desde 1987) dentro del calendario nacional.