Daniel Angelici le contestó a Bermúdez

Fue una semana muy dura para Boca luego de la derrota ante River en el Superclásico y la posterior eliminación en Copa Argentina a manos de Gimnasia de La Plata.

Ante esto, Juan Román Riquelme y Jorge Bermúdez, dos históricos del club, fueron las voces buscadas para opinar.

Daniel Angelici, este domingo, les respondió. "Me quedó más con lo que dice Román, que alienta al equipo, y no con lo de Bermúdez. Me molestaron sus palabras, no me gusta que haga estas críticas", indicó en una entrevista con "Tribuna Caliente".

Además, respaldó a Guillermo Barros Schelotto. "No sé de donde sale que Guillermo se va si Boca no gana la Copa Libertadores. Guillermo es el técnico que siempre quisimos tener. Le damos todo nuestro respaldo al cuerpo técnico y a los jugadores. Nunca estuvo en duda su continuidad", deslizó el presidente del "Xeneize".

Por último, reconoció que irán en busca de un arquero para que compita con Agustín Rossi. "Nuestro arquero hoy es Agustín Rossi. Es muy probable que vayamos a buscar algún arquero para tener dos de experiencia", completó.