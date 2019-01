Daniel Garre: balance y futuro del hockey sobre césped local

El actual presidente de la Asociación Sanrafaelina y vice presidente de la Confederación Argentina de hockey sobre césped, Daniel Garre, analizó la pasada temporada y todo lo que viene.

"Fue un año muy bueno en lo deportivo. Por el ascenso del seleccionado mayor, tercer puesto en el sub 18. También es valorable lo que hizo Maristas en Mendoza, que su primera división estuvo en los 8 mejores del año; el ascenso de San Jorge; y la quinta división tanto de Maristas como San Jorge".

Y agregó: "Uno cuando hace un global y hace un resumen de qué pasa en cada división, te da las perspectivas que estamos muy bien". Asimismo aclaró que "tenemos deuda pendiente con el crecimiento del sub 14 y sub 16. Fue muy positivo la capacitación que se hizo este año desde la Confederación y que San Rafael recibió".

Capacitaciones

Garre también aclaró que el crecimiento tiene que ser mayor y la adherencia de los entrenadores para con el proyecto de la CAH: "Ahora se tienen que integrar más los entrenadores de los clubes al proyecto de crecimiento, aprender, capacitarse. Si eso no lo hacen, será muy difícil que el hockey en divisiones menores crezca. Este año trajimos a Jorge Lombi y fue poca gente. Arrancamos con una muy buena cantidad de entrenadores en las capacitaciones y después fue bajando. Y eso que las devoluciones de la Confederación hacia San Rafael fueron muy positivas. Ahora vamos a recibir el biotipo de jugador que la CAH quiere y en qué nivel estamos nosotros".

Infaestructura

Siguiendo con el balance del 2018, el presidente de la entidad resaltó: "En el 2018 también se hizo la colocación de la cancha de Cuadro Nacional y dentro de poco estará disponible la de Monte Comán. Una vez que se cumplan esas dos, se viene la de agua, ya que cumplimos nuestra parte con el Municipio".

Y sobre Soledad García, ex Leona que se encuentra a cargo de la Coordinación de seleccionados, manifestó: "Lo de Soledad fue muy bueno en su primera etapa. Después con su embarazo se le complicó seguir el ritmo del hockey. Pero fue muy importante en muchísimos aspectos, porque le da la chance a San Rafael de ser un gran polo del hockey. Aparte de lo que representa, en Córdoba por ejemplo nos recibieron de la mejor manera, entre otras cosas".

Objetivos

Proyectando el 2019, el presidente destacó que este año será muy importante meter fichas al seleccionado mayor, ya que si éste asciende a la máxima división, en el 2020 los dos mejores clubes que queden posicionados irán a la Liga Nacional B. Al respecto, Daniel explicó: "El 2019 será muy importante, más que nada para los clubes de primera división. En caso de Maristas y San Jorge que permanentemente están compitiendo, si el seleccionado mayor asciende, el primero y segundo del torneo local podrán jugar la Liga Nacional B. El crecimiento es muy grande. Esto impulsa también a los clubes que siempre trabajan y se encuentran peleando los torneos, como Belgrano, Del Carmen Tenis Club y Banco Mendoza, porque si crecen y apuestan en su primera división, podrían jugar la segunda liga más importante del país. Esto implica también que tenemos que tener los mejores jugadores en el seleccionado mayor para lograr el ascenso".

Además hay que enfatizar que en este año se jugará, por primera vez, el sub 14 de clubes a nivel nacional. San Rafael tal vez tenga la posibilidad de recibir alguna categoría.

"Para este año también queremos crecer, tener más equipos y que se sigan sumando, como lo hicieron Atlético Pilares y Deportivo Argentino. Fue muy importante que, junto a la Dirección de Deportes, se hiciera el Torneo de Fin de Año con clubes de las dos entidades. La unión hará que crezca el hockey de San Rafael. Es muy positivo que muchos jugadores se dieran cuenta que se puede y que está bueno", puntualizó.

Un tema que preocupa

Daniel Garre también explicó cuál es la situación de nuestra Asociación con la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza: "Hay que resaltar que nosotros nos quedamos sin apoyo de Mendoza. Intentamos hacer gestiones y el señor Federico Chiapetta tiene a San Rafael totalmente bloqueado en hockey. Quiso imponer que nosotros votáramos un candidato y como la Asociación dijo que no, nos bloquearon permanentemente. No bloquea a la Asociación, sino a los clubes de San Rafael. Personalmente él me dijo que San Rafael no existía en el hockey y que para él la única asociación es la de Mendoza. Fue doloroso escuchar de un funcionario público, que cobra sueldo con el aporte de todos los mendocinos. Que él maneje el reparto de dinero, es lamentable. Deja mucho que desear a su persona. Creo que para San Rafael ha sido un golpe muy fuerte que el 100% de los recursos han sido para Mendoza. Nosotros no decimos No a Mendoza, sino también Sí a San Rafael. Sin apoyo es muy difícil".





Fuente: Prensa AASHSC