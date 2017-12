Daniel Hourcade efectuó un balance de la temporada

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas cerró un año con mucha actividad. Fue tras jugar los últimos tres cotejos en la ventana internacional de noviembre. En Europa, vencieron a Italia , pero cayeron frente a Inglaterra e Irlanda.





El entrenador de Los Pumas, el tucumano Daniel reHourcade, en diálogo con Súper Rugby de Rosario, programa conducido por el exPuma Rodrigo Crexell, explicó que "el balance a partir del resultado termina siendo negativo porque perdimos dos partidos, y ganamos uno solamente. Pero en varios aspectos creo que hemos mejorado. Por ahí jugar contra los equipos del norte se hace complicado jugar lindo, pero creo que hubo pasajes para tener en cuenta. Hemos evolucionado, porque logramos no caernos físicamente ni técnicamente en los últimos veinte minutos de cada partido, que era algo que siempre nos pasaba".





"El lunes próximo ya nos juntamos todos los head coaches para empezar a trabajar, primero haciendo un balance de lo que ha sido este 2017, y después ya programando todo lo que será 2018. Es decir, que parar no paramos, se frenan los entrenamientos y los partidos, pero hay mucho por hacer", señaló el head coach del combinado nacional.





Ante la consulta de como tomas las críticas, por el presente del seleccionado argentino, el Huevo, comentó que "las críticas son parte del puesto que ocupo, logicamente que se acrecentaron porque no ganamos un partido importante y fue doloroso. Pero eso no me va a hacer cambiar las convicciones que tenemos. Cada cosa que hace, desde la elección de jugadores hasta la estrategia se hace con razones, estudiadas, y no son en base a caprichos. Hay cosas que uno no se puede poner a explicar sobre todo de cada decisión que se toma".





11217 f2 huevo.jpg







Agregó que "cuando hablan de ciclo terminado me duele, porque son generadores de opinión, pero son parte de las reglas del juego. Forma parte del lugar que ocupo, pero siempre digo que no hay que dejar que lo saquen a uno del foco, y sobre todo que no te modifique las convicciones. El mensaje es claro, el equipo juegan a lo que nosotros aspiramos, pero lo importante es que los jugadores son los que nos respaldan y responden".





En cuanto a como sigue la actividad para los integrantes del equipo, Hourcade sostuvo que "Los jugadores fueron liberados hasta el 4 de enero que es cuando comienzan a trabajar con los Jaguares . Tienen diez días de descanso, luego siguen en sus casas, pero ya con un plan de trabajo. Ahora es obligatorio descanso es absoluto".





En relación a su continuidad, Daniel Hourcade consideró que "siempre hablamos lo mismo desde el primer momento, porque me ofrecieron cuatro años, y dije que no porque hay renovación de autoridades en marzo. Cuando me ofrecieron el contrato por cuatro años, dije que no, que era mejor dos, y esperar a las nuevas autoridades".





"Porque por más que hubiesemos ganado todos los partidos, sino tenés apoyo dirigencial no se puede llevar adelante ningún proceso. Sobre todo en este nivel, no se puede, entonces primero veamos quienes son las nuevas autoridades, y sin están de acuerdo que siga no tengo problemas. Nosotros igual vamos a presentar un plan de trabajo actualizado hasta el Mundial, que jugadores necesitamos formar, para tener un plantel sólido", comentó el director técnico argentino.





11217 f3 huevo.jpg







El coach argentino, sostuvo que "nos llevó un año y medio salir de la zona roja, sobre todo de la gestación defensiva, porque para salir con el pié, tener que aceitarlo bien. No teníamos buen pié ni juego aéreo, hay que desarrollar los jugadores, y tener la posibilidad con un cajón de recuperar la pelota. Mejorar algo te lleva un tiempo, porque requiere trabajo en las destrezas, y esa es la clave. Somos capaces de disputar y ganar pelotas en la altura".