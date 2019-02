Daniel Oldrá: "Vamos a ir día a día"

Daniel Oldrá tomarás las riendas del primer equipo de Godoy Cruz tras la salida de Marcelo Gómez de la conducción técnica. Los malos resultados del equipo bajo el mando del ex Vélez llevaron a los dirigentes a buscar una salida de común acuerdo.

En lo inmediato, el Tomba tiene dos partidos importantes: el clásico ante San Martín en San Juan y el debut como local en la Copa Libertadores ante Olimpia de Paraguay.

Como ya sucedió en otras ocasiones, Daniel Oldrá se hará cargo del equipo. "Como les dije a todos vamos a ir día a día", dijo el Gato en declaraciones a Primeras Voces por Radio Nihuil.

"Todo depende de las negociaciones con los entrenadores, los dirigentes capaz que se ponen de acuerdo rápidamente o a veces pasa que no se quieren apurar y la realidad marque que todo depende de las negociaciones", agregó Oldrá con respecto a su tiempo de trabajo y la llegada del nuevo DT.

"No sé si extraño, sé que cuando me pongo el buzo de técnico trato de dejar la vida para revertir este mal momento. Siempre me ha tocado llegar en situaciones así, vamos hacer lo mejor para salir de este mal momento", cerró.