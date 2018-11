Daniel Vila: "Es una locura que se juegue este domingo"

Tras la reprogramación de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, el presidente de Grupo América, Daniel Vila consideró "una locura" jugar el clásico este domingo a las 17. "No van a tener tiempo ni de limpiar el estadio", dijo.





Vila opinó en América Noticias que debe haber una sanción y que el partido debería sacarse del país. "Llevarlo a Miami o a Santiago de Chile, por una cuestión de seguridad".





A su vez el empresario remarcó un tema "de fondo que no viene de ahora, viene desde hace 30 o 40 años y es el de las barrabravas y quienes las manejan, que están vinculados con temas graves como el narcotráfico y que hacen de esto un enorme negocio".





Luego añadió: "Ayer se armó un operativo de seguridad con 7 millones de pesos en entradas falsas y son esos mismos a los que les quitaron las entradas del partido los que arman este desastre. Hay que ver qué grado de manejo tienen en el fútbol".





Consultado sobre la solución para la triste situación que se vivió este sábado en el estadio de River Plate, Vila apuntó: "Acá lo primero que hay que hacer es sacarse la camiseta. Acá no hay camiseta ni de boca ni de River, somos hinchas del fútbol. Lo segundo que hay que hacer para empezar a poner orden en esto es mano firme con los barras y con aquellos que sacan los pies del plato. Si este partido no hay que jugarlo, no se juega. El fanatismo no nos puede llevar a que solo pensemos en la camiseta, está en juego la vida".





Finalmente expresó: "Hoy el fútbol está de luto. Todo ha sido un papelón, principalmente la imagen que damos como país al mundo, porque este es un país de trascendencia mundial".