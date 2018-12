Dardos para la AFA y elogios para Daniel Angelici

El presidente de River Rodolfo D´Onofrio , criticó a la AFA por "haber permitido que el clásico no se juegue en Buenos Aires" y definió a Daniel Angelici, su par de Boca, como un "gran dirigente".

Si bien hizo referencia a que prefería "no seguir revolviendo en los errores que se cometieron", fue claro: "Se lo dije a (Claudio) Tapia. AFA no tendría que haber permitido que este partido se juegue en España. Debería haber apoyado al fútbol argentino para que no saliera de Buenos Aires. Ya está, trataremos que el próximo River-Boca no sea en Roma".

En declaraciones formuladas a TyC Sports, contó que "la relación con Angelici está muy bien pese a nuestras posturas distintas" y contó que el presidente del "xeneize" lo felicitó: "Vino y me saludó después del partido. Le dije que es un gran dirigente que tiene un club con los números en orden".