De casi abandonar el fútbol a ser la pesadilla de Neymar

Argentina perdió ante Brasil pero el clásico tuvo puntos fuertes en las líneas albicelestes. Uno de ellos fue Renzo Saravia, defensor de Racing, quien tuvo la difícil tarea de marcar a Neymar. El lateral tuvo un gran partido y neutralizó al crack brasileño.

Saravia debutó a los 17 años en Primera en el Belgrano de Zielinski, luego de sobrellevar muchos prejuicios sobre su físico. "Le decían que iba a ser petiso, que no iba a tener estatura para jugar, no lo ponían", contó su padre". Además, Renzo casi deja el fútbol porque sus compañeros no lo integraban. Cinco años después, el cordobés recaló en Racing, donde actualmente juega.

"Tuve que jugarme la vida, Neymar me encaraba siempre", contó el lateral.

Embed "NEYMAR ME ENCARABA SIEMPRE, ME TUVE QUE JUGAR LA VIDA"#TardeRedondaFOX Renzo Saravia, tras la derrota por 1 a 0 ante Brasil. pic.twitter.com/qPVDzA5uZq — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 16 de octubre de 2018

Mirá el compacto del gran partido que jugó Saravia ante Neymar.

