De estar cerca del retiro a su primer punto ATP

La historia tiene como protagonista a Julián Giménez, talentoso tenista sanrafaelino de 17 años que vivió momentos muy difíciles pero salió adelante y tuvo su merecido premio.

Sin dudas que el 31 de julio de 2018 será una fecha que no olvidará.

Porque en un partido por la 1° ronda del Futures Tamarindo Open que se disputó en la ciudad ecuatoriana de Portoviejo le ganó al chileno Daniel Ortiz por 2-6, 6-2 y 6-0 y de esta manera sumó su primer punto dentro del ranking ATP.

Vale señalar que el tenista sanrafaelino llegó al cuadro principal desde la Qualy donde derrotó al colombiano John Velandia Espinosa por 6-1 y 6-0.

Luego, en segunda ronda, eliminó al local Frank Zapata Dueñas por un contundente 6-0 y 6-0.

Y en el último partido Giménez superó a su compatriota Alan Postay por 6-4 y 6-3.

"Fue algo muy raro porque no tenía pensado ir a jugar a Ecuador porque no estaba bien, no me sentía cómodo y no venía jugando tan bien. Al final con mi entrenador decidimos ir porque en algún momento iba a tener jugar ese tipo de torneos. En el primero no me fue muy bien porque me costó acostumbrarme al cemento pero en el segundo se me dio la oportunidad, la aproveche y la vedad fue muy lindo".

Sacrificio que dio sus frutos

A la hora de establecer los aspectos por mejorar, Julián destacó.

"Tengo que trabajar mucho más la derecha. Le he dado mucha importancia. Todos los días en el frontón solo y bueno en algún momento se ven los resultados".

Balance del primer semestre

"Hice una buena pretemporada pero luego tuve algunos problemas familiares que me afectaron mucho. Estaba muy mal, no me sentía cómodo adentro de la cancha y se me hizo muy difícil".

Se levantó y tuvo su premio

Uno de los principales pilares en la carrera de un tenista tiene relación directa con lo anímico, al respecto Giménez comentó.

"Si no estás bien anímicamente es muy difícil que te vaya bien. Yo venía muy mal, con pocas ganas de jugar es más estaba pensando en dejar. Me hizo muy bien leer, cambiar de actitud y ser más positivo. Fue un cambio muy grande".

Un sueño, el de sumar un punto ATP, ese que muchos anhelan y pocos pueden concretar.