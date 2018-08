De la radio al atletismo

Muchos conocen su inconfundible voz ya que desde hace varios años relata fútbol en radio. Sin embargo la noticia es que Carlos Díaz, el popular Negro, desde hace tres años se dedica al atletismo y en poco tiempo ha evidenciado un marcado crecimiento.

Lo primero que comentó fue el motivo por el cual comenzó a correr. "Primero por cuestiones de salud. Además dejé de fumar y no quería subir de peso, entonces esa ansiedad decidí canalizarla saliendo a correr". Un detonante fue ver la sonrisa de Cristian Mohamed durante una carrera, esa imagen me llamó mucho la atención".

Su historia dentro del atletismo comenzó con Darío Burgos como entrenador.

"El primer kilómetros que corrí fue lo más duro que me pasó porque me asusté mucho cuando no pude respirar. A partir de ese momento dejé de fumar y seguí entrenando", recordó.

El debut

La primera competencia en la que participó fue la Maratón Revolución de Mayo.

Explicó que "corrí porque Tiago (su hijo mayor) competía y entonces me animé a los 10 kilómetros. Quería ver cómo era todo ese mundo de una carrera pero desde adentro".

Un 25 de septiembre como regalo de cumpleaños Carlos participó en su primer K21, competencia que se realizó en San Rafael.

"En algún momento me arrepentí porque en ese momento me di cuenta que todavía no estaba en condiciones de afrontar una carrera de esa magnitud. Igual la terminé, la disfruté y me gustó", aclaró.

El año pasado Díaz decidió que era el momento propicio para correr su primera carrera de 42 kilómetros. Fue en la Maratón Ciudad de San Rafael.

Comentó que "era como sueño, la mayoría de la gente que corre en algún momento piensa en una carrera de 42 kilómetros". Y consideró que "fue realmente muy duro, sobre todo la preparación (a conciencia) porque te lleva varios meses".

Tras cuatro horas, dieciséis minutos y veintidós segundos, Carlos completó el total del recorrido.

"Realmente lo disfruté mucho. Durante la carrera lo más importante son las increíbles sensaciones que pasan por tu cuerpo y la mente. La lucha con la mente es constante ya que juega un papel muy interesante. Ese día se alinearon cuerpo y mente por eso llegué sin problemas".

Dos más

Este año, fiel a su estilo porque siempre va por más, participó en dos maratones.

La primera en La Pampa donde no la pasó muy bien. "La sufrí porque subestimé un poco el circuito, pero sobre todo porque quise ir a buscar una marca (bajar las cuatro horas). Me puse presión sin sentido", confesó.

Hace una semana, luego de tres meses de puesta a punto (con 1.400 kilómetros encima), protagonizó una gran actuación en la Maratón Ciudad de San Rafael.

"El único objetivo era llegar más allá del tiempo y salió todo mejor de lo que yo pensaba", dijo.

Durante la temporada pasada el Negro Díaz cumplió otro de sus sueños: formar parte de una posta en el Pentatuel.

"Si bien armé el equipo no conocía a ninguno de mis compañeros. La verdad tuve mucho miedo a fracasar pensando en el otro más que en mí. Además, esperar la llegada de tu compañero es muy degastante".

En cuanto a los gustos, Carlos optó por la montaña por delante de la calle. Y al respecto expresó: "La montaña es más dura pero más entretenida porque tenés que cuidarte de no caerte, rasparte lo menos posible entre tantos otros detalles. En cambio en la calle alcanzás un ritmo y luego es todo monótono".

Entre sus próximos desafíos está poder participar de una carrera multitudinaria ya sea en Buenos Aires o en Rosario.

"Dicen que el hecho de correr con tanta gente es una experiencia totalmente distinta, diferente y me gustaría vivirla".

Además de disfrutar del atletismo la felicidad es completa ya que Carlos comparte el deporte con sus hijos Tiago y Tomás. "Es una sensación de máxima plenitud difícil de explicar", añadió.

Jamás imaginó hacer deporte, sin embargo en la actualidad entrena todos los días, trasladando el talento radial a la montaña.