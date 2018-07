De los últimos 8 técnicos sólo Sabella duró 3 años

Aunque la mayoría opina que Jorge Sampaoli debe irse y empieza la danza de nombres para su remplazo, es justo señalar que desde el 2004, incluyendo los últimos 10 años de Julio Grondona al mando de la AFA, la Selección tuvo 8 técnicos y solo Alejandro Sabella, subcampeón en Brasil 2014 alcanzó a estar 3 años en el cargo.

En el 2004, Bielsa se quedó "sin energías", en 2006 José Pekerman no continuó tras llegar a cuartos de final en el Mundial de Alemania, la segunda era del Coco Basile terminó a fines del 2008, Diego Maradona no sobrevivió a la eliminación del Mundial de Sudáfrica 2010, Checho Batista solo pudo dirigir al equipo hasta la Copa América 2011 y Sabella llegó a la final del Mundial 2014 pero no quiso seguir.

Esto último coincidió con la muerte de Grondona y el arribo del Tata Martino, quien renunció en 2016 tras perder dos finales por penales, lo remplazó el Patón Bauza y en menos de un año los actuales dirigentes trajeron a Sampaoli.