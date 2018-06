De película: el director de cine que le amargó el debut a Messi

Hannes Thór Halldórsson ya tiene algunas líneas para su próximo guión: es que el arquero de Islanda, que le atajó un penal nada menos que a Lionel Messi , es también director de cine.

El portero del Randers danés fue el encargado de realizar el "spot" oficial de su Selección para el Mundial a petición de Coca Cola:

No es, ni mucho menos, su primera gran incursión en el mundo audiovisual. En 2012 grabó el videoclip de la canción que llevó Islandia a Eurovisión. También dirigió el documental 'Nuestros Jugadores', con Eidur Gudjohnsen como estrella: "Me pasé mi juventud haciendo pequeñas películas. Empecé con 12 años y de los 16 a los 20 me dedicaba sólo a eso", relató.

Este sábado, fue protagonista de su propia película.

