De San Jorge a River Plate

El próximo lunes las diversas categorías de hockey sobre césped del Club Atlético River Plate comenzarán con los trabajos de pretemporada y allí estará la sanrafaelina Luján Guirado.

¿Cómo surgió la chance para poder llegar a River?

"El año pasado comencé a buscar contactos con mis amigas y conseguí el número de teléfono de la Coordinadora de River. Hablé con ella y me ofreció ir a probarme, así que el 23 de noviembre viajé".

Prueba millonaria

"El primer día entrené con las chicas de quinta y sexta división; y al día siguiente por pedido de la Coordinadora estuve en un entrenamiento de la primera división".

¿En las prácticas notaste diferencias con las otras chicas?

"El primer día me sentí mucho mejor. El segundo día me sentí bien, al nivel de las chicas, pero muy nerviosa porque había Leonas y ex Leonas con lo que eso significa. Con primera está claro que es otro roce con entrenamientos muy exigentes que me encantaron".

Tras el segundo día, la Coordinadora Andrea Morello le dio la gran noticia.

"Me dijeron que había quedado pero querían saber cómo me sentía, si tenía ganas de ser partícipe del equipo. Obviamente les dije que sí y ahí llamaron a mis padres", destacó y agregó "Fue algo muy loco porque yo siempre quise jugar en Buenos Aires. El tema fue hablar con mis padres que al principio mucho no querían pero los pude convencer".

Objetivo

"Afrontar este desafío tan grande de la mejor manera. Poder dar lo mejor de mí y ganarme un lugar en quinta y empezar a meterme de a poco en el plantel superior".

Trampolín para llegar a Las Leonas

Muchas jugadoras como por ejemplo las mendocinas Luciana Molina y Priscila Jardel se sumaron al equipo de la banda roja y luego fueron convocadas al seleccionado.

"Quiero pegar ese saltito para que me ayude un poco porque Buenos Aires es una gran vidriera por eso quiero intentarlo".

Con 17 años de edad, la ahora ex delantera de San Jorge (donde jugó durante siete años) comenzará un nuevo gran desafío.

El éxito está asegurado porque condiciones le sobran.