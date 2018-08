Marcelo Gallardo elogió la labor de River , quien mantuvo el cero y no pasó sobresaltos en Avellaneda ante Racing por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

"La expulsión de Ponzio nos limitó, nos cambió el partido. Nos dedicamos a jugar con templanza y ver si podíamos encontrar algo en ataque. No nos podían entrar por ningún lado. Fue un partido de Copa Libertadores. Desde ese lugar, analizando el partido cómo se dio, me voy contento porque supimos jugarlo", analizó el entrenador apenas concluido el encuentro.

"Nos plantamos bien. Había esa sensación de que el partido lo teníamos controlado. Nos faltó en ese momento tomar mejores decisiones en ataque", agregó el Muñeco.

Sobre la expulsión de Ponzio, el DT se lamentó: "Habrá que suplantarlo. Es un jugador muy importante para nosotros. A veces se presentan estas situaciones. Vamos a tratar de suplantarlo de la mejor manera posible"

Para la vuelta, aseguró que "estamos mejor perfilados. Vamos a jugar en nuestra cancha, con 60 mil personas alentándonos. Vamos a jugar con la intención con la que jugamos hoy, recuperar la pelota y atacarlos".

Y sobre cómo tuvieron que encarar el segundo tiempo, con un hombre menos, destacó:"No tuvimos oportunidad de desprender a los volantes para que acompañaran a Pratto. El esfuerzo se hizo para tratar de que Racing no nos doblegara en el mediocampo. La idea no era refugiarnos, pero no tuvimos posibilidades".

"La charla en el entretiempo se basó en que había que redoblar esfuerzos para sacar este partido adelante. No recibimos goles, no sufrimos llegadas claras. Nos defendimos bien. En estos partidos, a veces, hay que saber defenderse bien. Defendimos como leones. Nos queda a nosotros definir el partido en nuestra cancha", concluyó.





Foto: Fotobaires