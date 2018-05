Defensa y Justicia buscará estirar su gran momento en Rosario

Newell's, que viene de perder con Independiente y Boca en forma consecutiva, buscará hoy a las 15.30 recuperarse en el Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario ante el ascendente Defensa y Justicia, que acumula cuatro victorias seguidas, tres de ellas ante equipos grandes, en la continuidad de la fecha 26 de la Superliga.

El encuentro se jugará este sábado a partir de las 15.30 en el estadio Marcelo Bielsa del club rosarino, será arbitrado por Andrés Merlos y lo televisará la señal de cable TNT Sports.



Newell´s, que cumple una campaña discreta con apenas 27 puntos (el líder Boca tiene 53), tendrá un regreso importante, el del goleador portugués Luis Leal, quien se recuperó de una lesión en el muslo izquierdo, que lo marginó del equipo en el segundo tiempo del partido ante Talleres y luego en los que perdió contra Atlético Paranaense, por la Copa Sudamericana, Boca e Independiente.



La "Pantera" Leal ingresará por Alexis Rodríguez, mientras el volante Juan Ignacio Sills reemplazará al suspendido Hernán Bernardello y el juvenil Jerónimo Cacciabue o Facundo Nadalín, uno de los dos, sustituirá al lateral derecho José San Román, con una fatiga muscular, según lo adelantó el DT Omar De Felippe.



Enfrente se parará este sorprendente Defensa y Justicia, que venció en fila a Racing, Boca, Independiente y también a Rosario Central.



El equipo de Florencio Varela necesita ganar para asegurarse su clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana y hasta soñar con una chance de entrar a la Libertadores.



En cuanto a la formación, el arquero Ezequiel Unsain, ex jugador de Newell´s. le dejaría su lugar al suplente Lucio Chiappero, según una cláusula firmada en el contrato de venta del pase.



El entrenador de Defensa y Justicia, Juan Pablo Vojvoda, ex técnico de la reserva de Newell´s, no contará con el lesionado volante Leonel Miranda, quien sufrió un síndrome meniscal en la rodilla izquierda y será sometido a una artroscopía.



En cambio, Vojvoda dispondría de la vuelta del delantero Fernando "Cuqui" Márquez en lugar de Fabián Bordagaray.



Tanto Newell´s como Defensa y Justicia tienen propuestas ofensivas con las que intentarán lograr la victoria, en un partido que promete buen fútbol entre dos equipos con realidades distintas.



- Probables formaciones -



Newell´s Old Boys: Nelson Ibáñez; Jerónimo Cacciabue o Facundo Nadalín, Bruno Bianchi, Fabricio Fontanini y Leonel Ferroni; Juan Ignacio Sills y Braian Rivero; Joaquín Torres, Víctor Figueroa y Héctor Fértoli; Luis Leal. DT: Omar De Felippe.



Defensa y Justicia: Lucio Chiappero; Nahuel Molina, Alexander Barboza, Lisandro Martínez y Christian Almeida; Adrián Cubas y Mariano Bareiro; Tomás Pochettino, Ciro Rius y Horacio Tijanovich; Fernando Márquez. DT: Juan Pablo Vojvoda.



Arbitro: Andrés Merlos.



Cancha: Newell´s Old Boys.



Hora de inicio: 15.30.



TV: TNT Sports.