Del Potro y su próximo rival en US Open: "Va a ser muy difícil"

Juan Martín Del Potro le ganó el duelo a Fernando Verdasco por 7-5, 7-6 (6) y 6-3, y al final el mismo declaró, "Era difícil mantener su gran nivel, pero erró donde no tenía que errar y yo estuve concentrado para aprovecharlo. Fueron tres sets, pero muy peleados", y agregó, "Me lo puso difícil, era lo que esperaba. Al ser zurdo, me encontraba fácil mi revés y me hizo correr bastante".

Durante su duelo contra Verdasco, Del Potro reconoció que fue error suyo desconcentrarse y enojarse en el segundo set por un fan que gritó "out" y que él confundió con un aviso del juez de línea, "¿Viste dónde me gritaron? En medio de un break. Lo tenía al lado, no fue una chica, fue un tipo, gritó mala y yo pensé que la había cantado el juez de línea".

Asimismo, comentó, "Por eso el desahogo del festejo cuando gané el (segundo) set, era duro el partido, y si perdía el set se iba a poner cuesta arriba", y admitió, "El error fue mio por no mantener la calma y seguir concentrado, es algo que tengo que revertir para el próximo partido porque estas cosas pasan".

En cuanto al desarrollo del partido ante el español contó que no fue para nada fácil, "Fue difícil. Al ser zurdo, él encontró más fácil mi revés, que es un tiro que a veces me da dolores de cabeza. Pero estuve sólido, erré poco, saqué bien en momentos importantes del partido y eso me dio confianza", analizó el argentino.



Con relación al torneo del año pasado, en el que llegó a la semifinal, el tandilense bromeó que la diferencia es que ahora tiene casi 30 años, pero recordó que fue "espectacular". "Revertí un partido con Thiem histórico, jugué con Federer y terminé el año con gran nivel. Fue el trampolín a un buen fin de temporada", relató.

Ahora, deberá jugar el domingo con el croata Borna Coric, que viene de vencer al ruso Daniil Medvedev por 6-3, 7-5 y 6-2, y en la previa lo consideró un oponente difícil al que favorecen partidos "largos" y lo describió como "sólido". "Es difícil encontrarle el hueco. Va a ser difícil, corre mucho, es inteligente y tiene un gran revés", cerró.