Después de mucho tiempo, Menotti hizo una confesión sobre Maradona

El DT César Luis Menotti admitió que se equivocó "al no llevar a Diego (Maradona) al Mundial 78", jugado en el país, aunque advirtió que, como Argentina fue campeón, "nadie dijo nada".

"Me equivoqué en no llevar a Diego al Mundial 78, pero después salí campeón y nadie dijo nada. Diego fue el jugador más grande de la Selección argentina. Cuando no lo pudieron manejar en la FIFA lo 'asesinaron'", consideró este sábado el "Flaco" Menotti en una entrevista con radio Mitre.

Ya metido en el análisis del sorteo que le tocó a la Argentina para el Mundial Rusia 2018, el ex entrenador de la Selección, River, Boca e Independiente, entre muchos otros clubes, dijo: "El grupo es accesible (Islandia, Croacia y Nigeria). Estamos mejor que en el 78' que nos tocó Italia, Hungría y Francia".

"No sería sorpresa que la Selección pierda con Croacia, pero contra Islandia y Nigeria son seis puntos asegurados -añadió-. Los candidatos al título son los de siempre: Argentina, Brasil, Alemania, España y después Francia", añadió.

Menotti, finalmente, habló del crack rosarino Lionel Messi y dijo que "puede jugar de lo que quiera. Sin Messi no sé si Argentina se hubiese clasificado al Mundial".