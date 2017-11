Destacada tarea en el Mundial

En Maui, isla del archipiélago de Hawai, se desarrolló el mundial de triatlón, donde estuvo presente el atleta Matías Pérez que cumplió una destacada y notable actuación.

La competencia comenzó con 1.500 metros de natación, 32 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros finales de pedestrismo.

Tras una excelente performance Matías completó el total del recorrido en 3 horas 2 minutos 56 segundos. Se ubicó 9° en su categoría y 25° en la general amateur.

El inicio de la prueba no fue buena para Pérez que al respecto comentó: "En la natación los días previos me sentí cómodo, más allá que no estamos acostumbrados a la sal del agua y mucho menos a semejantes olas, pero el día de la carrera no la pase muy bien, no me sentí bien en ningún momento".

Sin embargo cuando se subió a la bicicleta el sanrafaelino voló. "En la bici anduve muy bien, remonté como 70 lugares. Fui administrando fuerzas porque tienen subidas muy largas y duras al principio y al final", aclaró.

Mientras que en el tramo de pedestrismo mantuvo su nivel. "Corriendo logré pasar a un par de corredores más y a mí no me pasó nadie", subrayó.

Saldo positivo

Por último Matías realizó un balance de su actuación.

"Conforme porque fue una carrera muy dura, con mucha humedad. Yo no me guardé nada, así que muy contento".

Y agregó: "Sé que puedo mejorar los tiempos y eso te da muchas ganas de seguir entrenando".

Una vez más Pérez mostró sus cualidades para las pruebas combinadas.

La paradisíaca isla fue testigo una vez más de una estupenda performance de Matías.

Detalles para tener en cuenta

Tras la clasificación conseguida a principios de mayo, el atleta de San Rafael se preparó intensamente para la cita mundialista.

"Entrené desde mayo con el profesor Teby Scalise, con un trabajo progresivo. Además en los últimos meses fuimos intensificando y buscando carreras similares para ayudar a la puesta a punto".

Luego de 32 horas de viaje Matías arribó a Maui con varios días de anticipación.

"Llegué con la idea de hacer dos veces el reconocimiento de los circuitos pero los primeros dos días hubo un temporal muy grande de lluvia y viento. Eso nos dejó sin luz un día y con todos los circuitos cortados por el barro, así que tuve que cambiar lo que tenía planificado".

Por último contó: "Estuve tranquilo todo la semana pero el único momento que realmente me sentí nervioso fue la noche anterior cuando preparaba y acomodaba las cosas de la carrera porque no conocía el terreno y eso genera un estrés extra".