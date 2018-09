¡Destrozó el récord mundial!

El campeón olímpico Eliud Kipchoge, de Kenia, impuso el domingo un nuevo récord mundial de la maratón, al triunfar en la carrera de Berlín con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 39 segundos.

Kipchoge terminó con "un nuevo récord mundial que será recordado durante décadas", tuiteó la cuenta oficial del Maratón de Berlín, que describió al atleta como "el más grande corredor de maratones de todos los tiempos".

El corredor, de 33 años, superó el récord anterior por más de un minuto, un logro no visto en cinco décadas, dijo el Maratón de Berlín.

El primer tiempo, no oficial, que dio el maratón fue de 2 horas, 1 minuto y 40 segundos, y luego lo ajustó por un segundo.

Embed Un momento para la historia. Eliud Kipchoge cruza la meta del Maratón de Berlín con un nuevo récord mundial de 2:01:39. pic.twitter.com/h62XFzNwH2 — Maratonespr.com (@maratonespr) 16 de septiembre de 2018

"El tiempo ganador ya es oficial y un segundo más rápido: ¡2:01:39 para Eliud Kipchoge!", dijo.

Durante meses antes de la carrera, Kipchoge dijo que estaba enfocado en ganar en Berlín. Después de su brillante final, dijo que estaba sin palabras.

"Me faltan palabras para describir cómo me siento", dijo Kipchoge. "Fue muy difícil, pero estaba completamente preparado para hacer mi propia carrera. Tenía que enfocarme en el trabajo que había hecho en Kenia y eso fue lo que me ayudó a impulsarme".

Amos Kipruto y Wilson Kipsang, ambos también de Kenia, terminaron en segundo y tercer lugar, con tiempos de 2:06:23 y 2:06:48, respectivamente.

En la categoría femenil, Gladys Cherono de Kenia ganó con un tiempo de 2:18:11, seguida por Ruti Aga (2:18:34) y Tirunesh Dibaba (2:18:55), ambas de Etiopía.

Kipchoge ha ganado 10 de 11 maratones en los que ha competido. La única vez que no ganó fue hace cinco años en Berlín, cuando terminó en segundo lugar, de acuerdo con la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.