Dinero, despecho y poder: los detalles de la historia que tiene en vilo al fútbol mundial

González afirmó que esta disputa "apenas está comenzando" y le advirtió a Caballero que deberá pensar bien los pasos que vaya a tomar, con respecto a su vínculo con Valentín. "Yo sé bien como es esto, hay muchas cosas. El hombre es mil veces más celoso que una mujer. No me gusta que me esté amenazando", comentó.