Dos equipos locales que buscan el ascenso

Este domingo los equipos que representan al básquetbol sanrafaelino comenzarán las series de play off correspondientes al Torneo Clausura Mendocino de primera división.

Tras el final de la fase regular, Deportivo Argentino ratificó su gran semestre en el Nivel I al finalizar en la segunda posición.

En la última fecha los resultados que se registraron dejaron a tres equipos igualados en puntos, pero el desempate favoreció al conjunto dirigido por el técnico Jorge Altamiranda, que de esta manera terminó segundo.

Ahora la Academia enfrentará en cuartos de final a Honor y Patria que se ubicó en el séptimo lugar.

El primer juego de la serie se disputará esta tarde a partir de las 18 en el estadio ubicado en Rodolfo Iselín y Belgrano.

Mientras que el segundo partido, el miércoles 8, tendrá como escenario la cancha ubicada en el departamento de Las Heras.

En caso de ser necesario un tercer juego, se llevará a cabo en San Rafael el domingo 12 de este mes.

Los otros cruces los protagonizarán: Israelita Macabi vs. Banco Mendoza B, Obras vs. Luján y Banco Mendoza A vs. General San Martín.

Según establece el reglamento de la competencia, el campeón logrará el ascenso directo a la elite del básquetbol capitalino.

Además, el perdedor de la final protagonizará la "reválida" ante un equipo de la Superliga en búsqueda del ascenso.

El Globo sueña

En el último cotejo de la fase clasificatoria Huracán derrotó a Leonardo Murialdo B.

Con esta victoria el equipo azuloro, conducido por Nicolás Reig, finalizó esa instancia como el mejor equipo del Nivel II y eso le permitirá definir las series de los play off en casa.

Esta tarde desde las 19 el Globo en casa y ante su gente afrontará el primer compromiso de la serie ante Guillermo Cano.

Después, el sábado 11, en la capital provincial se disputará el segundo encuentro.

Y en caso de ser necesario un tercer cotejo se jugaría el domingo 12 en Pueblo Diamante.

El resto de los cruces se jugarán de la siguiente manera: Rivadavia vs. Olimpia, Petroleros YPF vs. Maipú y Leonardo Murialdo vs Regatas.

Ahora comienza lo mejor y el equipo sanrafaelino es uno de los máximos candidatos a quedarse con el ascenso.