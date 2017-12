Durísimo con Cristiano: "Has tenido la mala suerte de coincidir con el mejor, Messi"

Cristiano Ronaldo ganó su quinto Balón de Oro y generó controversia con sus declaraciones posteriores, en las que aseguró que es "el mejor de la historia".





Por supuesto que su ostentosa frase despertó la polémica. El exazulgrana Julio Salinas no pudo contenerse y le respondió a través de Twitter.





"Que seas muy bueno no quiere decir que seas el mejor ya que has tenido mala suerte de coincidir con el más grande, Messi. Y sinceramente no creo que estés en el podium entre los mejores de la historia ya que te superarían unos cuantos. Confórmate con esos balones (alguno que no has merecido)", posteó Salinas.





El tuit se viralizó inmediatamente, con opiniones a favor y en contra del luso.