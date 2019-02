Duro traspié de las chicas en la Zona Americana de la Fed Cup

Conforme a la realidad que tiene hoy el tenis de mujeres en Argentina, el equipo nacional de Fed Cup, quedó condenado a tener que jugar para no seguir descendiendo. Por la Zona Americana I que tiene lugar en Medellín y que otorga un lugar para disputar los play offs para volver al Grupo Mundial II, Argentina no pudo con Brasil, quedó última en el Grupo B y luchará para no seguir cayendo.

Sin Paula Ormaechea y Nadia Podoroska, las dos mejores raquetas del momento, el equipo dirigido por la tucumana Mercedes Paz afrontó la competencia con una formación que no pudo alcanzar el objetivo primario, estar en la final.

Ayer, ante Brasil, Catalina Pella cayó ante Carolina Meligeni Rodrigues Alves por doble 6/4 y luego la venadense Victoria Bosio se impuso a Beatriz Haddad Maia por 6/7 (3), 7/5 y 7/6 (4). En el dobles Brasil se llevó el triunfo por 7/5 y 6/3 (Haddad Maia y Luisa Stefani a Jazmín Otenzi y Pella).

En tanto, en el ATP 250 de Córdoba Federico Delbonis se impuso a Jaume Munar 7/5 y 6/4; Juan Ignacio Londero a Pedro Cachín por 6/4 y 7/6 (3); Guido Pella a Diego Schwartzman 7/5 y 6/2. Al cierre de esta edición jugaban Aljaz Bedene y Pablo Cuevas.