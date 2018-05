Duro y sorpresivo comunicado: en octubre, se va de la Selección

El prestigioso entrenador del seleccionado argentino de vóleibol, Julio Velasco, anunció este domingo mediante una carta que dejará su cargo "por motivos exclusivamente personales y familiares" tras el Mundial previsto en Italia y Bulgaria, del 10 al 30 de septiembre.





Embed Comunicado oficial de Julio Velasco: se aleja de la Selección en octubre de 2018 - https://t.co/oROCPNzBom pic.twitter.com/B19ZJv0iNF — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) 13 de mayo de 2018





"Quiero informarle a la opinión pública que he pedido al Presidente de la FeVA, Juan Gutiérrez de rescindir mi contrato como entrenador de la Selección Masculina de Voleibol apenas terminado el Campeonato Mundial que se disputará en septiembre de este año.

Los motivos son exclusivamente personales y familiares. No quiero que esta decisión sea interpretada como una consecuencia de las dificultades de trabajar en Argentina o de fallas en nuestra organización. En estos cuatro años las condiciones de trabajo han ido mejorando siempre y esto ha sido posible gracias al esfuerzo de la FeVA, del ENARD y de la Secretaría de Deportes. Está claro que problemas para resolver hay y habrá siempre y que siempre he tratado e impulsado una cultura de la eficiencia, del trabajo y de la calidad pero el hecho de que haya todavía mucho por hacer no tiene nada que ver con mi decisión.

Por ejemplo, no es cierto que yo me opongo a que en CENARD se traslade a la nueva Villa Olímpica de Parque Roca. No es parte de mi rol de entrenador decidir sobre estos temas que son responsabilidad de los dirigentes nacionales y de las federaciones, si los entrenadores queremos ser respetados en nuestras funciones debemos también respetar la de los demás. Además me parece lógico que se quiera utilizar las nuevas estructuras para mejorar las condiciones de entrenamiento de los diferentes deportes que, en mi opinión, son el problema principal del deporte de alta competencia argentino. Lo que sí expresé a las autoridades de la FeVA es que las estructuras de la Villa Olímpica necesitan modificaciones importantes después de la Olimpíada Juvenil, a disputarse en octubre de este año, para poder ser utilizadas por las diferentes federaciones y que la Selección no debería trasladarse hasta que esos trabajos no estén terminados. Estas modificaciones son: la división de los pabellones (que son enormes) para que cada federación tenga su propio gimnasio, una sala de pesas propia, sala de reunión y trabajo del staff, vestuario propio, consultorio médico - kinesiológico y una utilería.

Los rumores de que podía volver a trabajar en Italia se originaron porque muchos amigos del volley que yo tengo allá conocen mi situación familiar y personal y han comentado que si bien yo me encontraba muy bien en Argentina la necesidad de volver se hacía cada vez mas fuerte. Cuando yo dije que del interés de la Lube Civitanova yo no sabía nada era la estricta verdad, tanto es así, que el entrenador ha sido confirmado y lo mismo ha sucedido con el equipo de Milano. Cuando esta semana me llegó la oferta de Modena lo primero que hice fue informar a nuestro responsable de las Selecciones Nacionales, Osvaldo Celia y a nuestro presidente Juan Gutiérrez. Modena significa, para mí, poder seguir entrenando a primer nivel estando cerca de mi familia que es lo que ella y yo necesitamos.

Dejar de nuevo mi país me duele mucho pero lo hago también con la tranquilidad de haberle dado al volley argentino todo lo que yo he aprendido en mis 34 años en el exterior. He vuelto a ver a mis amigos de toda la vida y encontrado nuevos. No dejaré de verlos porque, como siempre he hecho, vendré de visita muy seguido.

Quiero agradecer a la Federación, no solo a sus dirigentes, sino también a toda las personas que trabajan en ella, la las Federaciones Provinciales y a la Liga y a los clubes. Sin el aporte de todos ellos la Selección no tendría el nivel que tiene o no existiría y a su vez no tendría razón de ser. El sentido primordial de la Selección es la de promover nuestro deporte.

Quiero agradecer a todos los componentes del staff de estos años, a los que están y a los que estuvieron. El trabajo en equipo ha sido formidable y exitoso.

Me duele mucho dejar un grupo de jugadores que está dando todo para alcanzar los objetivos. Me siento muy a gusto y pienso que más allá de los resultados el país tiene que estar orgulloso de ellos. La capacidad de trabajo, de cambio y de espíritu de equipo sumados a la capacidad individual hace que yo me sienta orgulloso de ellos. Daré todo lo mejor de mí para ayudar en la empresa de hacer un muy buen Mundial. Hasta que caiga la última pelota estaré solo para el equipo, mis motivaciones son máximas, como las de todos.

Además de informar a la opinión pública, el objetivo de este comunicado es evitar que se vuelva a hablar del tema cuando la Selección está en actividad, De ahora en adelante hablaré solo del equipo y de las competiciones que debe afrontar.

Saludo a toda la familia del volley con el afecto de siempre, Julio Velasco".