¡Eeepa! Tevez fue explosivo: "Es hora de callarse la boca"

El futbolista Carlos Tevez afirmó este jueves que se lesionó "haciendo un trabajo de potencia en el gimnasio" y, mientras advirtió que siente que "es feo estar afuera" del equipo de Boca en este momento, aseguró que lo "fortalece" que se digan "mentiras" acerca de su lesión."Me lesioné haciendo un trabajo de potencia en el gimnasio. No voy a ser tan boludo en exponerme yendo a una cárcel o jugando al golf y que se digan tantas mentiras sobre mi lesión me fortalece", aseveró.En diálogo con, programa que se emite porTevez agregó: "No me importa lo que se genere. Van tirando noticias, después una noticia es tapada por otras noticias y la gente no es tonta"."Como digo la verdad empiezan a especular que me lesioné jugando al golf o jugando un partido en una cárcel. Es hora de callarse la boca y empezar a correr para volver a jugar", aseveró.Además, a pocas semanas de la derrota ante River en la Supercopa Argentina, expresó: "Es feo estar afuera en este momento. Tengo un desgarro en el gemelo, más precisamente en el sóleo. Yo sufro mucho en el sóleo y mi primera lesión en el sóleo fue cuando estaba en el West Ham, que me lesioné bajando del auto y tuve que volver al club para que me atiendan".