Eibar humilló a Sevilla con una goleada histórica

Sevilla, con el defensor argentino Nicolás Pareja como capitán y titular, sufrió este sábado una goleada histórica de 5-1 frente a Eibar por la 22da. fecha de la Liga de fútbol de España.

"No hay excusas. En el primer tiempo no supimos competir. En la segunda salimos mejor. No concretamos. No podemos jugar así", manifestó Pareja, de los más criticados por su rendimiento, en declaraciones a la prensa post derrota.

"El miércoles hay una final", siguió Pareja en relación al encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que debe jugar ante Deportivo Leganés (la ida fue 1-1). "Cometimos muchos errores individuales que nos han costado muy caro. La Liga es así. Debemos tratar de mantener el bloque. No podemos dar esta imagen. Somos el Sevilla. Debemos hacer autocrítica, yo el primero", sostuvo Pareja, de 34 años y surgido de Argentinos Juniors.

En Eibar, cuyos goles fueron convertidos por Kike García, Fabián Orellana (dos), Iván Ramis y Anaitz Arbilla, ingresó en el segundo tiempo el argentino Gonzalo Escalante, surgido de Boca Juniors.

En Sevilla, que descontó con Pablo Saravia de penal y tuvo en el banco a los argentinos Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata y Guido Pizarro (ex Lanús), ingresó el rosarino Ever Banega (ex Boca y Newell's), también en el segundo tiempo.

Sevilla continúa sexto (con 33 puntos) en la tabla de posiciones de la Liga, que lidera Barcelona con 57 unidades.





