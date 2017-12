El 2018 lo tendrá a Pepe full time en Mendoza

Luego de estar varias temporadas dividiendo su trabajo entre Mendoza y San Juan, José González tomó la decisión en el 2018 estará radicado nuevamente en nuestra provincia.

Es que el entrenador subcampeón olímpico de la juventud en el 2010, con el seleccionado nacional, fue designado como el nuevo head coach, de los seleccionados mendocinos.

Pepe vuelve así a su cargo, que tuvo su primera etapa desde el 2004 al 2013 y además en este nuevo proyecto también se encuentra Alfredo Castro, como un asesor de los seleccionados y responsable del plan de capacitación para el 2018.

En una nota con el sitio MinutoHockey.com, González fue muy claro en cuanto a los objetivos para el próximo año en nuestra provincia.

"Para mí es muy importante. Vuelvo después de 10 años, es el lugar que me vio crecer como entrenador, es un orgullo y un privilegio volver a estar y que me tengan en cuenta", comenzó José.

Cuando se le consultó al entrenador de Vistalba sobre los resultados de los seleccionados mendocinos, en esta temporada fue muy claro: "No puedo opinar mucho, porque no estuve en el proceso, sería una falta de respeto decir algo. Pero si puedo hablar del hockey de Mendoza, que necesita evolucionar, debemos crecer y dar ese salto de calidad que tuvimos mucho tiempo. Tenemos que cambiar el estilo de juego".

- ¿Habrán cambios de entrenadores?

- Todavía estamos evaluando, las posiciones y los nombres que estuvieron este año. Ahora no me puedo atrever a decir si habrán cambios. Hoy no está claro. Nuestro principal objetivo es armar un nuevo proyecto y ver las modificaciones que vamos hacer.

–En los últimos torneos da la impresión que Mendoza ha bajado su nivel y que los otros seleccionados han crecido...

–Es un mix de los dos. Puede ser que Mendoza tenga el nivel más bajo de la historia. Además otras asociaciones del país han crecido mucho y están haciendo cosas diferentes a la nuestras y eso se ve reflejado tanto en nivel de juego como en los resultados.

–¿Cuál es el objetivo para el 2018?

–Tratar de plasmar el proyecto que estamos armando, no solo los seleccionados, si no que también incluye los torneos y las capacitaciones. La idea es darle un nuevo estilo al hockey mendocino.

–¿Los cambios en la Liga Nacional hacen que los torneos Argentinos de selecciones sean más competitivos?

–Creo que tiene dos objetivos, que lo podes compartir o no. Con esto los torneos locales van a tener mayor protagonismo y los campeonatos argentinos van a tener grandes competencias. De todos modos son procesos y hay que saber esperarlos.