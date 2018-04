El Bati está más que entusiasmado con otro deporte que no es el fútbol

Selección Argentina





Es considerado como uno de los grandes goleadores de la historia nacional, aunque sus problemas físicos, sobre todo en la última etapa, no permitieron que siga jugando más allá de los 36 años.





Por tercer año consecutivo, el jueves 12 de abril será anfitrión del BBVA Francés Celebrity Golf Invitational by DELL EMC, torneo que se realizará a beneficio de las Damas Voluntarias del Hospital Central Reconquista, entidad santafesina de la que también forma parte Gloria, la mamá de Gabriel.



En diálogo con revista Gente, el exfutbolista afirmó: "El año pasado se recaudaron $500 mil. Este es un hospital regional de más de medio siglo, que atiende a gente de la zona. Quedó obsoleto y necesita la ayuda de todos".





Además del golf, el goleador dice que también se da maña con el polo: "Estoy armando unas canchas de polo. Están casi terminadas. La idea es que queden para la familia. Pensar que hace siete años ahí no había nada, y ahora solemos pasar los fines de semana. Yo juego cada vez menos, porque no me quiero caer más del caballo, pero cada tanto pego unos tacazos".

ha sabido conquistar el corazón del hincha argentino gracias a sus goles inolvidables para la, donde marcó 54 tantos en 77 partidos con la albiceleste.