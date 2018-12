El Bati le cerró la puerta a Boca

Consumada la salida de Guillermo Barros Schelotto, y mientras Boca busca manager para el 2019, Gabriel Batistuta apuntó contra la dirigencia por la falta de proyectos: "Nadie me llamó para ofrecerme ser manager del equipo, pero no sé si aceptaría el trabajo. Me gustan los proyectos, no las cosas que salen de un remolino", manifestó el ex atacante Xeneize.

En el marco de una conferencia de prensa que se dio tras la presentación de un evento de tecnología, Bati cuestionó a quienes toman decisiones en Boca. "A mí me gusta que haya un proyecto y una visión del futuro, de las cosas que hay que empezar a hacer para que den frutos el día de mañana. Me gusta saber qué es lo que me conviene hoy, para que también me vaya a convenir mañana", sostuvo uno de los máximos goleadores de la Selección.

"El año que viene hay elecciones en Boca y el ambiente está medio convulsionado", manifestó Batistuta, quien así le cerró la puerta a la chance de trabajar en el club pensando en el próximo año.





Embed Gabriel Batistuta hoy en la presentacion del #PES2019 se refirió a la salida de Guillermo Barros Schelotto y al puesto de manager en @BocaJrsOficial: "No se si aceptaría, me gustan los proyectos no las decisiones tomadas tipo remolino". @radionihuil @canal7mza pic.twitter.com/wpumuAywIP — Marirro Varela (@marirrovarela) 14 de diciembre de 2018





Fuente: TNT Sports