El Bayer Leverkusen igualó 4-4 y... ¿cuántos goles hizo Alario?

Embed

El ex delantero de River Plate Lucas Alario fue titular en el empate del equipo en el que juega en la liga alemana de fútbol, Bayer Leverkusen, como visitante del Hannover 96 en cuatro tantos, en el marco de la decimoséptima fecha.El ex atacante de Colón de Santa Fe y River Plate jugó los noventa minutos pero no pudo convertir. Su equipo ocupa el cuarto lugar de la tabla con 28 unidades, a 13 del puntero, Bayern Munich. Hannover 96 está undécimo con 23.En el otro partido de la jornada, Hertha Berlín (décimo con 24) le ganó a Leipzig (quinto con 28) por 3 a 2, como visitante.Principales posiciones: Bayern Munich 41; Schalke 04 30, Borussia Dortmund y Bayern Leverkusen 28.