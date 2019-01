El camino hacia la plaza fija para el torneo Regional Amateur de fútbol

Las licencias de clubes son criterios, requisitos y condiciones que un club debe cumplir para poder participar en competencias tanto nacionales como internacionales entre los que se destacan: deportivos, infraestructura, jurídicos, administrativos y financieros.

Este sistema se aplica en UEFA desde 2004, en FIFA desde 2007, llegando a Conmebol a mediados de 2016 y en nuestro país se puso en vigencia durante 2018 para los clubes que competían de manera internacional. En 2019 la intención de AFA es que sea el año del desarrollo en las restantes categorías de las cuales no está exento el fútbol del interior. Algunos objetivos son:

Salvaguardar la identidad y mejorar el funcionamiento de las competiciones organizadas por CONMEBOL, AFA y Consejo Federal

Elevar el nivel de profesionalismo en la administración del club de fútbol promoviendo la transparencia en la propiedad y el control de los clubes.

Fomentar la inversión en infraestructura, estadios y campos de entrenamiento para ser adaptados a las necesidades de los jugadores y espectadores.

Incentivar el desarrollo y entrenamiento de jóvenes jugadores en cada club.

Promover los valores deportivos de acuerdo con los principios de la deportividad, así como un ambiente seguro para los partidos.

Mejorar la capacidad económica y financiera de los clubes, incrementando su transparencia y credibilidad.

El objetivo del Consejo Federal es el de generar las licencias bajo los mismos criterios y objetivos que AFA y Conmebol pero con pretensiones adaptadas a la realidad de los clubes del interior. Éstas serán obtenidas a medida que vayan cumpliendo los requisitos y empezarían a ser obligatorias para poder disputar los torneos federales y quienes lo hagan, renovándola año a año, podrían mantener su plaza dentro del nuevo Torneo Regional Federal Amateur.

Para ser más claros: si un equipo que está disputando el Regional 2019 cumple con los puntos que consten en el nuevo reglamento y logra el visto bueno (si las licencias se ponen oficialmente en vigencia durante esta temporada) MANTENDRÍA la plaza para el Regional 2020.

Algunos de los ítems que contendría este nuevo reglamento en cual trabaja el Departamento de Licencias del CF a cargo de Mario Echevarría, donde también participan Jorge Garavano y Osvaldo Romano entre otros, serían:

Personería jurídica al día (ya fue requisito para esta edición del Regional).

Infraestructura y habilitaciones edilicias certificadas tanto por los organismos de seguridad como así también por el Consejo Federal.

No poseer deudas con AFA o CF.

Registro de todos sus jugadores en el Sistema COMET.

Contar con divisiones inferiores, menores y/o infantiles.

Participaciones deportivas en anteriores Torneos Federales.

Para las ligas se mantendría el sistema utilizado y requisitos a cumplimentar para este Regional pero habría algunos agregados: la liga deberá tener desarrollado o comenzar a desarrollar uno o varios departamentos y competencias de futbol femenino, futsal y futbol playa. Además, para evitar lo que sucedió con los equipos hasta último momento, la Comisión encargada de la homologación de las ligas tiene en mente marcar la fecha del 10 de Diciembre de 2019 como límite para que finalicen los torneos clasificatorios de las ligas al Regional 2020 y envíen el nombre del club campeón no mas allá del 15/12.

Los requisitos para clubes y ligas son la fase uno del proyecto que tiene pensado el Consejo Federal bajo este nuevo estándar de clasificación, el siguiente paso es la CATEGORIZACIÓN.

¿En qué consiste?

En clasificarlos mediante diferentes niveles (nivel 1, nivel 2 etc.) dependiendo como se encuentran actualmente. Ejemplo: Una liga que tenga torneos de divisiones inferiores y menores y/o infantiles, sistema COMET implementado, competencias de fútbol femenino, fútbol playa o futsal, torneos de primera división en vigencia, personería jurídica al día y no posea deudas con el Consejo Federal será del máximo nivel mientras que, a quienes le falten algunos ítems, irán uno o dos niveles más abajo. "Entre más nivel tengas, mayores beneficios tendrás deportivamente" y "no vamos a ser excluyentes pero marcaremos el camino" fueron algunas referencias que nos dio un dirigente del Consejo Federal al ser consultado sobre el tema.

Este año que comienza trae cambios deportivos con el nuevo Torneo Regional Amateur y una profundización en las modificaciones adoptadas desde lo reglamentario en búsqueda de la "profesionalización" de los clubes y ligas del fútbol del interior. El recorrido está en marcha.





Fuente: ascensodelinterior.com.ar