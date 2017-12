El camino "oscuro" de la Selección

"Este último tiempo de la Selección fue un camino oscuro. Cuando no hacés las cosas bien estás al límite de pegarte la cabeza contra la pared. Era muy posible quedarnos afuera del Mundial. Eso nos hizo dar cuenta que los años anteriores, más allá de las finales, no estábamos tan mal", dijo.





Mascherano aseguró que tiene "la ilusión y la esperanza" de estar en el Mundial de Rusia 2018 , aunque dijo que entiende que el entrenador de la Selección argentina Jorge Samapaoli "pueda tener sus dudas".

"Tengo la ilusión y la esperanza de estar en Rusia si no ya estoy al horno, pero entiendo que el entrenador pueda tener sus dudas. Soy muy autocrítico, peor que yo no me trata nadie. Por eso no me afectan tanto las críticas", confesó.



Mascherano reiteró que su historia con la Selección argentina "termina" el año próximo, a la vez que dijo que el elenco nacional "no es de nadie, ni de Leo (Messi), es de todos".



"En la Selección al final vos te ponés o te sacás solo. El grupo es muy sano, imaginate si no fuera sano que habiendo perdido tres finales nos habríamos matado entre todos", enfatizò.





Consultado por el partido ante Uruguay por Eliminatorias cuando fue suplente, respaldó la decisión de Jorge Sampaoli al decir que "ningún entrenador va a atentar contra su beneficio, habrá entendido que no estaba para jugar".

Sobre el grupo que Argentina comparte con Islandia, Croacia y Nigeria, opinó que "vamos a tener que estar fuertes porque es complicado".



"La gente quizás crea que es fácil, pero por la calidad de los rivales, es todo parejo, sobre todo porque nuestra versión no es la mejor. Quizás en junio sí lo sea", afirmó.



Además, dijo que Islandia no "tiene nombre ni tradición, pero hizo una muy buena Eurocopa y mantuvo el nivel en las Eliminatorias, al punto tal que complicó a Croacia".

Por último, sostuvo: "somos privilegiados por poder cumplir el sueño que teníamos desde chicos, que es jugar en la Selección, nadie nos obliga a venir a las convocatorias".

