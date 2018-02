El campeón del mundo contra Carlitos

El ex delantero campeón del mundo Leopoldo Jacinto Luque le respondió a Carlos Tevez y aseguró que le molestan "los jugadores que se ponen en directores técnicos", a propósito de las declaraciones del capitán de Boca sobre las convocatorias para el Mundial de Rusia.



"No tengo nada en contra de Tevez, pero me molestan los jugadores que se ponen en directores técnicos. Me parece que (Jorge) Sampaoli sabe lo que tiene que hacer", manifestó Luque en diálogo con TyC Sports.



Luque, de 68 años, fue campeón con el seleccionado argentino en la Copa del Mundo Argentina 1978 y tomó partido ante las declaraciones de Tevez, quien había dicho que al Mundial deben ir "los jugadores con experiencia" porque ese certamen "se gana con hombres", en alusión a la posible convocatoria del delantero de Racing Lautaro Martínez, de 20 años.



"Maradona podría haber jugado el Mundial '78 con 17 años y Messi también debutó muy joven. Creo que a Lautaro hay que darle roce en partidos ante equipos europeos", señaló el ex goleador de Unión de Santa Fe y River Plate.