El Cardiff City se desligó de la organización del vuelo de Sala

"No puedo decirle quién organizó el vuelo porque no lo sé, pero ciertamente no fue Cardiff City", aseguró el presidente del club británico. Al mismo tiempo, expresó que "de haber sido nosotros, habría sido un vuelo comercial".

Esta mañana se reanudó la búsqueda de piper Malibú que transportaba a Emiliano Sala desde Nantes hasta Cardiff. La policía maneja cuatro hipótesis sobre que pudo haber pasado, entre ellas, que el piloto y el jugador estén en la balsa salvavidas a la deriva.



"Puedo afirmar, categóricamente, que no tenemos nada que ver con el avión", apuntó Dalman a la prensa. y agregó: "No estamos involucrados en la reserva del vuelo. De hecho, estamos tratando de determinar exactamente qué sucedió. El club está investigando el asunto y también queremos encontrar respuestas".