El Cardiff le responde al Nantes: "Pagaremos en el momento adecuado"

El presidente de Cardiff, Mehmet Dalman, aseguró que pagará los 17 millones de euros de la transferencia de Emiliano Sala cuando sea el "momento adecuado", luego de que Nantes, su club de procedencia, reclamara el pago del pase del delantero argentino, quien desapareció el 21 de enero mientras viajaba en un vuelo privado para incorporarse a su nuevo equipo.

"Lo único que puedo decir porque es un tema delicado (...) y para ser honesto no quiero decir nada más. Lo primero es que el cuerpo aún no ha sido recuperado. Debemos mostrar respeto a la familia. Pagaremos cuando sea el momento adecuado", dijo Dalman en declaraciones a L'Equipe.

Además, el máximo mandatario del Cardiff recordó que todavía está en curso el "proceso de recuperación del avión"."Es muy temprano para que podamos comentar", añadió sin hacer comentarios sobre la demanda del Nantes. "No quiero hablar sobre eso", apuntó.

Por último, Dalman aseguró que el Cardiff "nunca" dijo que no iba a pagar el fichaje de Sala. "No creo que nuestro club dijera que no iba a pagar", sentenció sobre el jugador, quien nunca llegó a vestir la camiseta de los galeses: el avión que le trasladaba a su nuevo destino desapareció del espacio aéreo en el Canal de la Mancha la noche del 21 de enero.

Más temprano, la cadena BBC de Gales había informado que Cardiff se mostró "sorprendido" por el reclamo de Nantes en medio de los trabajos de las autoridades británicas para recuperar uno de los cuerpos encontrados en el avión en el que viajaban Sala y el piloto David Ibbotson.

Incluso, el club francés había amenazado con iniciar acciones legales si no cumplen con el primer pago dentro de los próximos diez días.



Cardiff compró a Sala en una suma cercana a los 17 millones de euros en una operación en cuotas a tres años.