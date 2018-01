El Cotón ya tiene la fecha para su pelea en Los Ángeles

Raúl Adriazola

La noticia cayó este miércoles, casi como uno de los rayos que iluminaron el mediodía mendocino. Trajo luz, pero algo de temor. Tanto Juan Carlos Reveco, como su equipo, se enteraron de que la esperada pelea por el título mundial mosca de la Federación Mundial de Boxeo, contra el filipino Donnie Nietes, a la que accedió el Cotón tras ganar la eliminatoria al tailandés Komgrich Nantapech en octubre pasado ya tiene sede y fecha. Será en el Forum de Inglewood, en Los Ángeles. El temor viene por el lado de la inmediatez: será el 24 de febrero.

El Team Reveco se había tomado unas pequeñas vacaciones tras caerse la posibilidad de pelear el 16 de enero en Macao (China) y la certeza de que el pleito que podría significar la histórica cuarta coronación ecuménica del mendocino sería en marzo. La notificación de la fecha del mes próximo sorprendió al Cotón, que había reiniciado -en forma liviana- los entrenamientos la semana pasada, pero la magnitud de la velada donde peleará -tres coronas en juego- entusiasmó al gran campeón mendocino. Esa noche pelearán por el título supermosca del Consejo (CMB) el sensacional tailandés Wisaksil Wangek (verdugo del Chocolatito Román González) ante el Gallito Francisco Estrada, y por el cetro mosca vacante de la AMB (el que perdió Reveco frente al recientemente retirado Kazuto Ioka), el hawaiano Brian Viloria y el ucraniano Artem Dalakian.

coton1.jpg Ambigüedad. La alegría por la proximidad de la pelea se empaña por el poco tiempo disponible para la preparación.

La palabra del Cotón

"Esta noticia me motiva muchísimo y me pone muy contento. Me entusiasma mucho sobre todo el tipo de velada donde estaremos, con la pelea entre Wangek y el Gallito (Estrada) y la de Viloria con el ucraniano (Dalakian). Además será en Estados Unidos, donde siempre quise pelear, que además es un lugar neutral y no habrá ventajas para nadie, especialmente para Nietes, ya que el noventa por ciento de las posibilidades era que peleáramos en Filipinas -su casa- y ahí se complica todo con la localía", explicó Reveco antes de iniciar la parte técnica de su trabajo en el godoicruceño gimnasio Nicolino Locche.

"El problema es que han avisado con muy poco tiempo de anticipación, y estamos hablando de una pelea por título mundial, y que para mí es una oportunidad única de volver a ser campeón del mundo. Voy a guantear con los chicos (Matías Pappa y Gianfranco Bracamonte) pero vamos a tener que andar a las disparadas para buscar sparrings. Luquitas Fernández se casó y es posible que se vaya a Costa Rica, así que no podrá venir. Pero veremos como solucionamos ese tema", dijo el nacido el 25 de agosto del 1983, que con 34 años encima sueña con ser el primer argentino en lugar cuatro coronas mundiales de boxeo.