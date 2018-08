El Deportivo Maipú quiere seguir avanzando en la Copa Argentina

Llegó el día en que el Deportivo Maipú escribirá una página más en su rica historia, y es que el Cruzado tiene por delante un partido trascendental por Copa Argentina.





Desde las 17, los dirigidos por Carlos Sperdutti se enfrentarán con Temperley en cancha de Arsenal de Sarandí por los 16avos de final.





El Deportivo es el único equipo mendocino que sigue en carrera en esta copa, y llegó hasta aquí dejando en el camino a dos de los tres restantes: Huracán Las Heras y Gimnasia (ver aparte), ya que Godoy Cruz fue eliminado en 32avos (1º partido) por Defensores Unidos de Zárate. Independiente Rivadavia y Gutiérrez, también en torneos federales, no disputaron esta edición por rendimiento deportivo.





Maipú viene de dar una gran sorpresa en Copa Argentina, y es que el pasado 15 de mayo goleó a Chacarita Juniors por 3 a 0 en Cutral Có. Para aquel partido, el DT armó un equipo con muchas caras nuevas y pocos días de trabajo. Y es que la participación en el Federal A ya había terminado, muchos contratos se vencieron y el equipo se desarmó.





Teniendo en cuenta esa última presentación ante el Funebrero, hoy habrá nueve jugadores que también fueron parte de aquel partido: Emir Basabe, Facundo Rodríguez, Leandro Basterrechea, Emanuel Martínez Schmidt, Mauro Visaguirre, Alejandro Capurro, Luis Daher, Damián Tello y Gustavo Rigazzi.





Maipú comenzó la pretemporada el 30 de julio pasado, por lo que no alcanzó a completar las 4 semanas de entrenamientos previas a este encuentro. El equipo titular no fue confirmado por el DT, pero es el que ha probado el Gringo y de no mediar cambios de último momento, será el once que se indica en la probable.







Los siete jugadores que completan el grupo e irán al banco de relevos son el arquero Damián Tello, los defensores Fernando Labaké y Mauro Visaguirre, el volante Sergio Sánchez y los delanteros Francisco Agost, Gustavo Rigazzi, y Álvaro Veliez.





La delegación cruzada viajó este jueves por la mañana en avión y entrenó por la tarde en la cancha auxiliar de Arsenal, donde también realizó el reconocimiento del campo de juego principal para el partido de hoy. Mañana a las 15 retornarán a Mendoza vía aérea.





El Celeste solo ha disputado un partido en esta edición, ya que por pertenecer a la Primera División (al momento de confeccionarse el cuadro de cruces) y ahora a la B Nacional tras descender el pasado 14 de abril.





Temperley viene de eliminar a Estudiantes de Buenos Aires 1 a 0 con gol de Lucas Mancinelli al minuto de juego.







En el once del Gasolero, habrá una cara muy conocida para los mendocinos. Se trata del defensor Yair Marín, quien en los últimos 4 años vistió la camiseta de Gimnasia y Esgrima y recientemente fue el capitán del equipo con el que el Lobo retornó a la B Nacional. Años atrás vistió la camiseta del Atlético Palmira.







Probables formaciones

Temperley: Matías Castro, Federico Mazur, Tobías Albarracín, Yair Marín, Nicolás Demartini, Lucas Mancinelli, Federico Fattori, Roberto Brum, Leandro Gonzalez, Lucas Delgado y Santiago Giordana. DT Gastón Esmerado.

Deportivo Maipú: Emir Basabe, Emanuel Schmidt, Julio Villarino, L. Basterrechea, Facundo Rodríguez, Alejandro Capurro, Luis Daher, Nicolás Olmedo, Nahuel Figueredo, Jesús Vera y Nicolás Aguirre. DT

Carlos Sperdutti.





Estadio Arsenal de Sarandí

Árbitro Nazareno Araza

Hora 17

Televisa TyC Sport