"El descenso de River no se tapa ni ganando una Libertadores ante Boca"

Claudio Paul Caniggia dejó una huella en Boca , que el hincha no olvida. A pesar de haber vestido la camiseta del Millonario, el Pájaro es confeso hincha del Xeneize y se refirió a la posibilidad de una final de Copa Libertadores entre Boca y River con una opinión bastante particular.





caniggia1.jpg



"Sería espectacular esa final, sería bueno para el fútbol argentino. Para todos es bárbaro que jueguen, sin ninguna duda, y dejar afuera a los brasileños. Pero creo que por el lado de River el descenso no se tapa, es difícil tapar. No se tapa ganando una Libertadores ante Boca", expresó el ex delantero de la Selección Argentina.

En esa misma línea, Caniggia agregó: "Uno avanza y las cosas quedan atrás, pero te lo hacen recordar. Un descenso es una mancha, algo duro para un gran equipo como River. Es difícil de digerir, creo que nunca lo van a digerir. No iba a ocurrir nunca y ocurrió".

Para finalizar, en diálogo con Radio La Red, Claudio Paul analizó al Palmeiras, rival de Boca en semifinales de la Copa: "Palmeiras es un gran equipo, con Scolari tiene algo más. Pero eso no tiene que entrar en la mente de los jugadores. En una semifinal puede pasar cualquier cosa. En estas instancias, por más que uno pase un gran momento, todo es posible. Boca tiene las herramientas de pasar y ganar la Copa".