El dolor de Troglio, luego del "Canallazo"

Una vez más Gimnasia y Esgrima La Plata estuvo muy cerca de la gloria, pero el destino otra vez volvió a serle esquivo. Pero más allá de haber perdido la final de la Copa Argentina ante Rosario Central por penales (el Canalla se impuso 4 a 1 tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos), el director técnico del Lobo, Pedro Troglio, se mostró orgulloso con la entrega de sus jugadores y al mismo tiempo con un dolor enorme por la dolorosa derrota.





Las frases más destacadas de la sentida conferencia de Troglio:





"El dolor es grande, porque hicimos méritos para ganar el partido. El primer tiempo fue poca cosa y no sufrimos, pero en el segundo tiempo no se nos acercaron al arco. Esta vez en los penales no pudimos ganar, creo que es una injusticia muy grande. El fútbol tiene esto, también hay un mérito de ellos en los penales".

"No tengo nada para reprocharle a los jugadores, tengo un dolor enorme adentro, muy grande. Perder un partido de esta manera, es una de las peores derrotas, el dolor es doble porque se estuvo a la altura de las circunstancias. La fortuna para Gimnasia es esquiva, se hizo de todo para salir campeón".

"Tenemos que estar tranquilos, mañana vamos a acomodarnos y armar un plantel para jugar el domingo. Podríamos haber jugado el lunes, no tuvimos descanso. Cuando se juega una final hay que darles descanso a los equipos. Hay que olvidar y empezar, pero lo de hoy nos va a llevar por buen camino".

"Daba la sensación que el partido iba a ser nuestro, es difícil de digerir. Le digo gracias a los hinchas por el acompañamiento, pero el fútbol tiene esto. Estamos acostumbrados, nadie maneja la pasión como este club. La justicia divina una soga tiene que tirar para este lado".

