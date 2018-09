El domingo puede ser un gran día, Delpo: "Cualquiera puede ganar"

Juan Martín del Potro avanzó a la final del Abierto de los Estados Unidos, luego del abandono del español Rafael Nadal antes de que se iniciara el tercer set del partido de semis.

Al término del encuentro, en el que el tandilense se había impuesto en los dos primeros parciales, Delpo aseguró: "Hubiera estado bueno ganar en igualdad de condiciones. Fue fundamental el primer set, pero fue parejo, de igual a igual, ese set y medio que duró. Por suerte quedó para mi lado".

Sobre la lesión de Nadal, especificó: "Me di cuenta en la mitad del segundo set, lo vi más estático, noté que algo le pasaba. No es fácil jugar con alguien que parece que no está entero y hace cosas fuera de lo normal".

"Me dijo que estaba agotado del arrastre del torneo y tenía una molestia en la rodilla", agregó La Torre.

"Hubiera estado bueno ganar el partido completo, pero lo que pudimos jugar fue un partidazo y me quedo con eso", expresó y cerró: "El domingo es el último esfuerzo, cualquiera puede ganar".

