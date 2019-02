El Dorados de Maradona es una fiesta

Dorados de Sinaloa, equipo que dirige Diego Armando Maradona, logró el primer triunfo en el torneo Clausura del ascenso mexicano al superar como visitante a Correcaminos por 1 a 0, en cotejo por la sexta fecha.

El encuentro se desarrolló en el estadio Olimpico de ciudad Victoria y el único gol del partido lo señaló el estadounidense Fernando Arse a los 12 minutos del primer tiempo.

Dorados, dirigido por Maradona, fue finalista del certamen Apertura en 2018, pero cayó en la definición ante Atlético San Luis y no pudo ascender.

Anoche en Dorados fueron titulares los argentinos Gaspar Servio (ex Banfield y River), Fernando Elizari (ex Independiente, Quilmes, San Lorenzo y Defensa), Fabián Bordagaray (ex San Lorenzo, Argentinos, River, Defensa y Rosario Central), ingresando en el segundo tiempo Gustavo Canto (ex Racing de Córdoba, Sarmiento y Ferro).

En Correcaminos actuaron los argentinos Nestor Breitenbruch (ex Independiente) y Gonzalo Rocaniere (ex Comunicaciones, Chacarita y Almirante Browen).

Dorados suma ahora tres puntos, sumando un triunfo y tres derrotas, ubicándose a 12 unidades del puntero Cimarrones.