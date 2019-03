El duro análisis de Maradona: "¿Argentina? No veo películas de terror"

"Yo soy muy argentino y me siento parte de otra camada de técnicos y jugadores. Sé lo que estarán pensando Ruggeri, Batista, Giusti, Pumpido Caniggia... Que este equipo no merece la camiseta. Los que yo te nombré la llevan tatuada, la tenemos tatuada. Dimos la vida para que venga uno... No sé lo que será Tapia, si será profesor de matemática o qué, pero no tienen ni puta idea", señaló en conferencia tras el triunfo de Dorados 1-0 sobre Juárez.

Y agregó: "Los ineptos que siguen gobernando la Selección, ¿creían que le iban a ganar a Venezuela? Venezuela es un equipo formado y en Argentina entraron por la ventana, ni siquiera por la puerta, porque traicionaron y le mienten permanentemente a la gente. Así, Argentina no va a ganar un partido, lo lamento".

Tras la derrota de la Selección ante Venezuela (3-1) en el primer amistoso de la gira, Diego Maradona hizo un análisis muy duro y tiró: "¿Argentina? No veo películas de terror".