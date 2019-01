El emotivo mensaje de la nieta del "Tata" Brown, que está internado en La Plata

José Luis "Tata" Brown, campeón del Mundo en México 1986, está internado en La Plata "sin diagnóstico oficial", según informó Estudiantes, club del cual es símbolo.

El exdefensor, que en noviembre cumplió 62 años, está internado en una clínica de la capital bonaerense "bajo atención médica" y con prohibición de visitas, según informó el "pincha" en un comunicado.

"El emblema de la historia de Estudiantes y del fútbol argentino, se encuentra internado y bajo atención médica. De momento no hay un diagnóstico oficial, aunque el exjugador albirrojo y de la Selección Argentina tiene prohibidas las visitas", indica el texto que publicó Estudiantes en su página oficial.

"Cuando haya precisiones respecto de su estado de salud, su familia las dará a conocer", cerró el club platense.

La noticia sobre el estado de salud del "Tata" comenzó a circular a primera hora del domingo cuando en Twitter su nieta Uma le dedicó unas sentidas palabras de aliento.

Uno de los primeros en brindarle su apoyo a Brown desde las redes sociales fue Diego Maradona, con el que compartió equipo en el campeón mundial de México 1986.

"Sin José Luis Brown no hubiésemos ganado nunca la Copa del Mundo en 1986, porque vos nunca te quejabas de nada, Tata, aunque sabías que no ibas a ser titular en México. Pero te entrenabas durante los viajes, en los pasillos de los aviones, para recuperar tu rodilla lesionada. Eras vos el que nos dabas fuerzas a todos nosotros, y no al revés", evocó Maradona.