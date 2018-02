El equipo anti Tomba de Gallardo

maidana.jpg



gallardo1.jpg



convocados.jpg

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, confirmó este viernes que el defensor Jonatan Maidana volverá a la titularidad el próximo domingo frente a Godoy Cruz como local, al tiempo que ratificó que "no hay excusas" respecto del rendimiento de su equipo que "tiene que funcionar"."Le va tocar jugar a Maidana, a quien vi bien durante estas semanas, recuperado de la carga de partidos de fin de año. Lucas Martínez Quarta tiene la energía de la juventud de su edad y que partido tras partidos se va a ir sintiendo mejor. Yo no creo en un jugador, sino que el equipo pueda encontrar su solidez", explicó sobre los posibles cambios en el equipo.En ese sentido, si bien no confirmó el once inicial, adelantó que el uruguayo Rodrigo Mora tiene "grandes posibilidades" de ser titular en virtud de la indisposición de Ignacio Scocco, que igualmente está convocado.Ante las ausencias de los mendocinos Enzo Pérez (suspendido) y Gonzalo Pity Martínez, y Scocco, sería el momento del debut para dos refuerzos: Bruno Zuculini y el colombiano Juan Fernando Quintero.Entonces, el once sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Maidana, Martínez Quarta, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini; Fernando Quintero, Nicolás De la Cruz; Rodrigo Mora y Lucas Pratto.