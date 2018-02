El ex campeón del mundo sostiene que Higuaín y Agüero no pueden faltar

kempes1.jpg





"Esta camada de jugadores ha sido la mejor del mundo sin ganar nada, y en ese marco creo que es importantísimo que Higuaín y el 'Kun' Agüero estén en la Selección, porque sacan una diferencia", dijo el ex goleador cordobés en declaraciones al programa "Ataque Futbolero", por AM 1050.





"Cuando yo jugaba en la Selección se jugaba con cuatro abajo. No podemos ir dependiendo de cada partido para formar el equipo, jamás cambiaría a mi equipo dependiendo de quién sea el rival", sostuvo Kempes, surgido en Instituto de Córdoba, y después jugador de Rosario Central, Valencia de España y River Plate, entre otros.





"Messi es el mejor jugador del mundo, no podés dejarlo nunca afuera. Pero de qué te sirve tener al mejor jugador del mundo si después el funcionamiento no es el adecuado. Y el tema de la amistad con los jugadores, es algo que debe quedar fuera de la cancha", analizó con mirada crítica.





messi-y-compañia.jpg





"No hay que depender de un solo jugador. Si no está Messi y vos te ponés la camiseta de la Selección Argentina, tenés que rendir de igual manera que junto a Messi. No podés depender de que 'Lío' esté iluminado para ganar", añadió.





"A mí lo que más me dolió fue perder la final con Alemania (en Brasil 2014), porque jugamos muy bien. Las finales contra Chile no me dolieron tanto, porque todos sabemos que Argentina es favorita siempre", expresó.





Al analizar posibles convocatorias para darle forma al plantel mundialista, el ex futbolista que convirtió 6 goles en el seleccionado albiceleste en el Mundial 1978 dijo que "(el arquero, Sergio) Romero siempre que jugó con la selección, rindió. Y (Javier) Mascherano, otro que siempre rinde, se fue a China para tener más minutos, porque sabía que en Barcelona no iba a contar con los minutos suficientes".





tevez maradona.jpg Fotobaires





Finalmente, bromeó con el tema de Carlos Tevez y su deseo confeso de ser convocado por Jorge Sampaoli, entrenador del seleccionado argentino de fútbol.





"Yo también me puedo postular para ir a la selección, dependerá del técnico llamarme o no", puntualizó.