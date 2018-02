El "Flaco" se queda en París

Finalmente Javier Pastore se queda en Francia. Tras muchas idas y vueltas que pusieron en duda su continuidad en el PSG, el club no llegó a un acuerdo con el Inter y continuará su carrera junto a Cavani y compañía.

Días atrás, el volante había dado una fuerte declaración que suponía un alejamiento del PSG: "Si no voy al Mundial por quedarme aquí no me lo perdonaré. Tengo que esperar a que alguien se lesione para poder jugar un partido. No quiero irme a toda costa. Si me voy es para ir a Italia, una liga que conozco bien y que me gusta mucho. Mi esposa está allí y para mí la familia es importante. Vamos a intentar encontrar un acuerdo con el club en los próximos días"

En detalle, el pase se cayó debido a las exigencias del Paris Saint-Germain, según declaró Piero Ausilio, director deportivo del Inter. "Las condiciones no estaban dadas --nunca lo estuvieron-- y nunca hubo negociaciones. Con esto no pongo en duda la calidad del jugador, pero cuando nuestra solicitud de préstamo no cumplió las expectativas de PSG fue evidente que no había ninguna base para las negociaciones" afirmó a La Gazzetta dello Sport.

Para la prensa italiana, el pase se terminó de caer por las exigencias económicas del club parisino. Los italianos no estaban dispuestos a pagar tanto por un préstamo con derecho a compra. De esta manera, Pastore se quedará en la liga francesa al menos por una temporada más esperando poder sumar minutos en el campo para que Sampaoli lo tenga en cuenta para llevarlo a Rusia 2018. ¿Irá al Mundial?





Fuente: TNT Sports