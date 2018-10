El fútbol antes que el viaje de agresados a Bariloche

Pedro De la Vega es la gran esperanza de este desconocido Lanús. El futbolista de 17 años se metió rápidamente en el corazón de los hinchas Granates que se encuentran en una situación atípica, peleando el descenso.



A base de gambetas y grandes elaboraciones en el ataque de Lanús el futbolista del club del Sur del Gran Buenos Aires se metió entre los titulares y no salió desde la llegada de Zubeldía.

En una divertida entrevista con Fox Sports Radio, el juvenil del Grana reveló los sacrificios que tendrá que hacer para seguir su sueño de ser futbolista.



"Estoy en sexto año de la secundaria. Ya termino. Desde el principio ya sabía que no voy a Bariloche. Igual, allá en Olavarría van en diciembre. Pero no creo que vaya. Siempre tuve en claro que me quería dedicar al fútbol y que me iba a perder muchas cosas. No le doy tanta importancia. Estoy tranquilo. No me voy a ir", comentó el futbolista que también es abanderado en su colegio.