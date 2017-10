El futuro de Icardi está lejos del fútbol

El goleador argentino del Inter de Italia Mauro Icardi aseguró que no seguirá los pasos de la ex estrella de la Roma, Francesco Totti, quien jugó hasta los 40 años, y que una vez que deje de la actividad no estará ligado de ninguna forma al fútbol "No estaré jugando hasta los 40 años como Totti. Tampoco estaré ligado al fútbol, no seré entrenador ni manager", dijo Icardi, de 24 años, tras citar a Totti, quien jugó 786 cotejos y convirtió 307 tantos con la casaca del equipo capitalino entre 1992 y 2017.El ex jugador de Sampodoria y actualmente en los planes del seleccionado argentino agregó: "Después de dejar el fútbol seré un padre en casa, con su familia al lado", consignó el portal de Internet Football Italia.En cuanto a su actualidad, Icardi añadió: "soy capitán del Inter y con mi personalidad se hace fácil serlo. La capitanía es mi misión y me llena de orgullo, seguiré mucho tiempo en este equipo y quiero ganar títulos".Icardi, rosarino de 24 años, suma 11 goles en la temporada, está segundo junto a su compatriota Paulo Dybala (Juventus), a dos Ciro Immobole de la Lazio.